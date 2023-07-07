СМОТРИ ⟩ «Обнимай меня нежно»: в Доме искусства открывается новая выставка

7 июля в 18:00 в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства открывается групповая выставка «Обнимай меня нежно». Представленные на ней работы затрагивают вопросы взаимоотношений, заботы, социальных ролей и ответственности, языка и этнической принадлежности, уязвимости и насилия.

«Ключевое слово этой выставки - семья, ведь именно оттуда все и начинается, а потом все скалируется до самого общества: как мы между собой взаимодействуем, а не только в контексте нашей семьи», - объясняет Олеся Качановская-Мюнд, куратор образовательных программ.

Куратор образовательных программ Олеся Качановская-Мюнд. Фото: Mihkel Maripuu

На выставке приведено 12, на первый взгляд абсолютно разных, но в тоже время имеющих общий посыл произведений искусства. Забота - она разная и проявляется по-разному.

Например, произведение Марко Мяэтамм «Наш папочка - охотник», которое состоит из 13 картин акварелью и сопровождается стишками, написанными от лица маленького мальчика. Оно повествует о чрезмерном проявлении заботы отца семейства, которое переросло в страшную вещь: охоту на свою семью. В строфах можно отследить эту искреннюю и чистую любовь мальчика к папе. Но, обратив внимание на рисунки, становится ясно, насколько ошибочно восприятие ребенком отцовской любви.

Марко Мяэтамм. Наш папочка - охотник. Фото: Mihkel Maripuu