СМОТРИ ⟩ «Обнимай меня нежно»: в Доме искусства открывается новая выставка

«Обнимай меня нежно» - часть продолжающейся в Доме искусства серии выставок, уделяющей особое внимание проявлению заботы в разных ее видах и способах. «Ключевое слово этой выставки - семья, ведь именно оттуда все и начинается, а потом все скалируется до самого общества», - объясняет куратор образовательных программ.
7 июля в 18:00 в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства открывается групповая выставка «Обнимай меня нежно». Представленные на ней работы затрагивают вопросы взаимоотношений, заботы, социальных ролей и ответственности, языка и этнической принадлежности, уязвимости и насилия.
«Ключевое слово этой выставки - семья, ведь именно оттуда все и начинается, а потом все скалируется до самого общества: как мы между собой взаимодействуем, а не только в контексте нашей семьи», - объясняет Олеся Качановская-Мюнд, куратор образовательных программ.
На выставке приведено 12, на первый взгляд абсолютно разных, но в тоже время имеющих общий посыл произведений искусства. Забота - она разная и проявляется по-разному.
Например, произведение Марко Мяэтамм «Наш папочка - охотник», которое состоит из 13 картин акварелью и сопровождается стишками, написанными от лица маленького мальчика. Оно повествует о чрезмерном проявлении заботы отца семейства, которое переросло в страшную вещь: охоту на свою семью. В строфах можно отследить эту искреннюю и чистую любовь мальчика к папе. Но, обратив внимание на рисунки, становится ясно, насколько ошибочно восприятие ребенком отцовской любви.
Композиция литовской художницы Морты Йонинайте рассказывает о предсвадебной традиции. «Когда женщина выходит замуж, она должна подготовить свое преданное, в котором должно быть в ручную связанное кухонное полотенце. Оно вешалось по центру кухни и было неким алтарем, символизирующим воссоединение двух жизней воедино», - говорит Олеся Качановская-Мюнд. Опять-таки, это все о заботе. И вязаные носочки, и перчатка, которые висят рядом, тоже напоминают нам о таком приятном знаке внимания. Наверняка и у вас эти вязаные предметы одежды ассоциируются с теплотой, любовью и заботой наших бабушек.
Рассказывать, что еще было на выставке, будет неправильно. Но то, что такая выставка поднимает некие проблемы и вопросы, о которых ты раньше и не задумывался - это факт. Ощущения после посещения невероятные. Насколько все-таки здорово и интересно, когда вроде бы такое положительное явление, как «забота», рассматривается с разных сторон. Когда нам будто бы открывают глаза пошире и спрашивают: «А ты уверен, что именно такие твои действия человек воспримет как заботу в положительном ключе?»
Выставка будет открыта с сегодняшнего дня, 7 июля, и до 24 сентября. Limon рекомендует к посещению!
7 июля, пятница
В 18:00 открытие выставки
В 19:00 перформанс Майи Мустонен
В 20:15 выступление Valge Tüdruk
8 июля, суббота
В 14:00 кураторская экскурсия с участием художников
В 16:00 перформанс Агне Йокше
В 17:00 перформанс Майи Мустонен
9 июля, воскресенье
В 13:00 экскурсия для сениоров
В 15:00 экскурсия по Семейному маршруту
Участники: Бас Ян Адер, Элина Витола Агне Йокше, Морта Йонинайте, Сандра Косоротова, Кейу Маасик, Майя Мустонен, Марко Мяэтамм, Сара Нымм, Ханна Пиксарв, Марк Райдпере. Куратор выставки - Сийм Прейман.
Обязательно смотрите галлерею!