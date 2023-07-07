СМОТРИ! ⟩ «У тебя шаловливая жена!» Танель Падар показал забавные фото со своей свадьбы

Музыкант Танель Падар и Лорен Вильманн провели тайную свадебную вечеринку 27 июня. Чуть больше недели спустя Танель поделился несколькими захватывающими моментами со дня свадьбы, пишет Elu24.
Танель Падар разместил в социальных сетях две фотографии со своей женой Лорен. Пара сказала друг другу «да» 27 июня и поженилась в церкви Вайнупеа. Свадебное торжество прошло в центре отдыха Lainela в Кясму.
Танель разместил в социальных сетях две фотографии со дня свадьбы. Поклонники музыканта поспешили пожелать молодоженам всего хорошего.
«У тебя шаловливая жена, Танель. Долгой и прекрасной дороги вам», - пожелал один, а другой добавил: «Милашки... хорошей вам совместной жизни!»
Музыкант поделился своей первой публичной свадебной фотографией через два дня после знаменательного дня, 29 июня. «Mr. ja Mrs. Padar», - с гордостью написал Танель в Instagram.
Танель Падар и его возлюбленная Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда посетили Eesti Meedia Tennis Cup.
Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. В то время Падар поделился радостной новостью на Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но подходящий момент наступает на несколько дней раньше... Представляю вам свою невесту».