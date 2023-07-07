СМОТРИ! ⟩ «У тебя шаловливая жена!» Танель Падар показал забавные фото со своей свадьбы

Танель Падар разместил в социальных сетях две фотографии со своей женой Лорен. Пара сказала друг другу «да» 27 июня и поженилась в церкви Вайнупеа. Свадебное торжество прошло в центре отдыха Lainela в Кясму.

Танель разместил в социальных сетях две фотографии со дня свадьбы. Поклонники музыканта поспешили пожелать молодоженам всего хорошего.

«У тебя шаловливая жена, Танель. Долгой и прекрасной дороги вам», - пожелал один, а другой добавил: «Милашки... хорошей вам совместной жизни!»

Музыкант поделился своей первой публичной свадебной фотографией через два дня после знаменательного дня, 29 июня. «Mr. ja Mrs. Padar», - с гордостью написал Танель в Instagram.

Танель Падар и его возлюбленная Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда посетили Eesti Meedia Tennis Cup.