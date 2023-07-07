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Евровидение-2024: стало известно, в каком шведском городе и когда состоится музыкальный конкурс

Limon.ee
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Победительница Евровидения-2023 Loreen.
Победительница Евровидения-2023 Loreen. Фото: OLI SCARFF

Стало известно, где и когда состоится 68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024, пишет ТСН.

В этом году победительницей стала шведская певица Loreen. Соответственно, в 2024 году музыкальное шоу состоится в Швеции. Евровидение-2024 будет принимать город Мальме, о чем сообщается на официальном сайте конкурса.

К слову, шведский город уже в третий раз стал хозяином Евровидения. Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, когда победу привезла Loreen.

Также уже известны даты проведения Евровидения-2024. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая.

Евровидение-2023 прошло в Ливерпуле от имени Украины. Победительницей 67-го музыкального конкурса стала шведская певица Loreen, которая исполнила песню Tattoo.

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