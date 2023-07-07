Евровидение-2024: стало известно, в каком шведском городе и когда состоится музыкальный конкурс

В этом году победительницей стала шведская певица Loreen. Соответственно, в 2024 году музыкальное шоу состоится в Швеции. Евровидение-2024 будет принимать город Мальме, о чем сообщается на официальном сайте конкурса.

К слову, шведский город уже в третий раз стал хозяином Евровидения. Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, когда победу привезла Loreen.

Также уже известны даты проведения Евровидения-2024. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая.