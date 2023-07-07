Жарим картошку правильно: шесть драгоценных правил!

Правило №1.

Картофель после очистки и нарезки обязательно надо замочить в холодной воде. Вода должна быть холодной для того, чтобы вытянуть из корнеплода крахмал. Если вода будет горячей или теплой, крахмал останется в корнеплодах, и готовое блюдо больше станет походить на тушеный картофель. Крахмал мешает картошке подрумяниваться, поэтому от него необходимо избавиться путем вымачивания. Чем моложе картошка, тем дольше ее стоит вымачивать. Лучше всего, если на это уйдёт 30 минут или 1 час, советует kakao.im.

Правило №2.

После вымачивания картошку необходимо тщательно высушить. Лучше, если вы сложите картофель в дуршлаг, а потом высушите на бумажном полотенце. Подойдет и обычное полотняное. Картофель должен быть сухим, потому что излишки влаги помешают образованию румяной корочки. Да и контакт воды с горячим жиром может стать причиной пятен на вашем фартуке или кухонной утвари.

Правило №3.

Сковорода должна быть раскалена, а масло на ней нагрето. Не стоит жалеть масла, картошка должна в него хорошо погружаться. Не забывайте, что любимый многими картофель фри жарится в большом количестве кипящего масла.

Правило №4.

Солить и добавлять разные специи надо только после того, как картофель готов. Если вы посолите картофель во время жарки или до нее, то она отдаст влагу, которая помешает образованию румяной корочки. После того, как картофель готов, выложите его на блюдо шумовкой, что позволит стечь лишнему маслу. Затем посолите и добавьте специи.

Правило №5.

Никогда не накрывайте картофель крышкой во время жарки. Для получения румяной и хрустящей корочки картофель должен жариться на открытой сковороде.

Правило №6.

Не кладите слишком много картофеля на сковородку. Оптимально 2-3 слоя. Не больше.

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