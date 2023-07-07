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«Не знал, что в эстонской полиции работают индийские следователи»: мошенники звонят и резидентам

Кристийна Рейманд
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Фото: aijiro/Shutterstock

«Он говорил с индийским акцентом. Это заставило меня заподозрить, что он не настоящий», - говорит живущий в Таллинне иностранец, которого пытались обмануть кибермошенники, пишет Elu24.

Участник группы в Facebook для иностранцев, живущих в Эстонии, предостерегает от мошеннических звонков. «Мне позвонил человек, представившийся следователем Департамента полиции и погранохраны (PPA), и сказал, что моя личность была использована в схеме с отмыванием денег. Он был очень серьезен и убедителен, назвал мне номер дела и представился по имени», - пишет в Facebook Махмуд из Египта.

Хотя «чиновник» на другом конце провода казался убедительным, Махмуд понял, что это мошенник. Потому что звонивший говорил с индийским акцентом. «Это заставило меня заподозрить, что это обман. Он перевел звонок на своего коллегу из Министерства юстиции, который тоже говорил с индийским акцентом».

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