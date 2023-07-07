«Не знал, что в эстонской полиции работают индийские следователи»: мошенники звонят и резидентам

Участник группы в Facebook для иностранцев, живущих в Эстонии, предостерегает от мошеннических звонков. «Мне позвонил человек, представившийся следователем Департамента полиции и погранохраны (PPA), и сказал, что моя личность была использована в схеме с отмыванием денег. Он был очень серьезен и убедителен, назвал мне номер дела и представился по имени», - пишет в Facebook Махмуд из Египта.