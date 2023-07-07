7 июля в 19:00 в Paavli Kultuurivabrik в Пыхья-Таллинне состоится концерт инди-группы из России СБПЧ - Самое Большое Простое Число.
УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ В Таллинне выступит группа СБПЧ. На сцене появится и супер популярный российский комик
Меняться, но не изменять себе, с каждым новым синглом пробовать и транслировать новое звучание — таково кредо группы „Самое Большое Простое Число“. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).
Последний раз группа выступала в Эстонии в августе 2022 года и это был их первый концерт в году. В марте того года СБПЧ отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны. В программе нового концерта композиции с нового альбома и конечно же старые добрые хиты.
Впервые вы сможете услышать большинство песен пластинки живьем. А еще редкие, старые и самые дикие композиции. Музыка людей, которым больно, для людей, которым больно.
В качестве гостей программы на концерте также ожидаются:
- ближайший друг и соратник группы, комик Александр Гудков
- соавтор нескольких песен, легенда музыки kwaito, южноафриканский артист Sandy B
Концерт проходит по адресу Паавли, 7 в Таллинне. Билеты в продаже в Fienta.