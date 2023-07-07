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Охрана известного баскетболиста избила Бритни Спирс

Limon.ee
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Бритни Спирс и Виктор Вембаньяма
Бритни Спирс и Виктор Вембаньяма Фото: Chris Pizzello/Eric Gay

В Лас-Вегасе полиция расследует жалобу об избиении Бритни Спирс. На певицу напала охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма.

По данным портала TMZ, Спирс пыталась сфотографироваться с 19-летним спортсменом, заметив его в ресторане отеля Aria. Певица похлопала его по спине, затем по правому плечу, чтобы озвучить свою просьбу. Однако в этот момент ее ударили, и Спирс упала на землю. После этого инцидента представители певицы подали заявление о нанесении побоев.

В материале сказано, что нападавшим оказался директор по безопасности клуба «Сан-Антонио» Дамиан Смит. Мол, он не пытался причинить вред певице, а только защищал Вембаньяму. 

Фото и видео можно посмотреть по ссылке.

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