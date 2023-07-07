Как проверить грибы на съедобность: десять основных способов

Существует несколько методов определения ядовитости грибов, но ни один из них не будет 100% достоверным. Действовать нужно осторожно, чтобы не стать жертвой отравления. Как определить ядовитые грибы? Какими способами можно воспользоваться?
Как проверить грибы на съедобность?
Есть несколько предосторожностей, которые нужно соблюдать при сборе грибов:
смертельно опасные грибы относятся к пластинчатому виду;
среди трубчатого подвида грибов встречаются ядовитые, но они не смертельно опасны для человека;
семейство мухоморов считается наиболее ядовитым. К нему относятся все виды мухоморов и поганки. Эти разновидности отличаются наличием утолщения у корня ножки и кольцом около шляпки;
в хвойных лесах опята не встречаются. Похожие на них особи в таких лесах являются ядовитыми;
насторожить грибника должен сильный неприятный запах технического спирта, употребление в пищу таких экземпляров может привести к неприятным последствиям;
если мякоть гриба при разломе приобретает красноватый оттенок, то брать его не стоит.
При малейших сомнениях в съедобности грибов лучше не употреблять их в пищу, чтобы исключить отравление. Не нужно также доверять мнению, что насекомые избегают ядовитых особей. Это не является надежным признаком съедобности.
Как проверить грибы на съедобность при варке?
Известно несколько вариантов проверки съедобности грибов в процессе приготовления. Наиболее популярными из них считаются:
во время варки нужно положить в кастрюлю какое-либо серебряное изделие. Если оно потемнеет, то грибы ядовитые. Это не является надежной проверкой. Серебро может темнеть от веществ, выделяемых и съедобными видами;
есть мнение, что добавленные во время готовки лук и чеснок при наличии ядовитых особей приобретут бурый оттенок. Оттенок может меняться и при воздействии неядовитых грибов;
для обеззараживания грибы кипятят в уксусно-солевом растворе. Это не всегда может помочь. Смертельно опасные поганки при использовании этого способа не становятся менее ядовитыми.
Проверка грибов на ядовитость при помощи молока также не является достоверной. Свертывается молоко не от наличия яда, а от действия определенных ферментов. Они могут присутствовать и в съедобных экземплярах. Соответственно, не существует ни одного гарантированного способа, как определить ядовитые грибы при варке.
Во избежание отравлений и тяжелых последствий при сборе грибов нужно быть крайне осторожным. При малейших сомнениях в отношении съедобности не стоит употреблять их в пищу.