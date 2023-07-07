Осторожно, грибок: дерматолог назвала три инфекции, которые можно подхватить в бассейне

Чаще всего в бассейне можно подхватить грибковые заболевания (микоз кожи), кишечные инфекции и аллергический дерматит.

Какая опасность подстерегает в бассейне

Грибки и кишечные заболевания, очень любят, влагу и тепло, поэтому бассейн - это идеальная среда для их развития.

"Большинство современных бассейнов, имеют качественную очистку и хлорирование, поэтому если выполняются все санитарные нормы, то риск заболеваний минимален. Если это коммерческое помещение, там также ведется книга очистки и хлорирования бассейна. Запомните, вода в бассейне должна быть идеально чистой, стенки бассейна без слизи и без какого-либо налета", - отмечает Ольга Дидык.

Как распознать болезнь?

Грибок. Грибковые заболевания имеют долгий инкубационный период, это может быть как несколько недель, так и месяцы.

"Чаще всего на теле это округлые пятна с ровными краями от 0.5 см в диаметре до 5 см и более, цвет пятен варьируется от ярко-розового до темно-коричневого. Преимущественно никаких ощущений больше нет. У некоторых людей может наблюдаться незначительный зуд. Грибок может проявиться на ногтях ног или рук. Пациенты обычно замечают изменение цвета ногтя, чаще всего это желтовато-беловатое пятно, иногда даже с серым оттенком, ноготь становится хрупкий, может меняться его форма и толщина", - говорит дерматолог.