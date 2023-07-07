ВИДЕО ⟩ Пара снимала секс-видео возле аэропорта на глазах у ошеломленной публики

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина и женщина занимаются сексом рядом с белым Kia Picanto.

Также был замечен оператор, который ходил вокруг них, чтобы снять пару крупным планом.

Однако наглую парочку также снял возмущенный местный житель, планировавший пожаловаться властям. «Я хочу подать публичную жалобу, чтобы все знали, чем занимаются пары по дороге в аэропорт. Я думаю, они снимают видео или что-то такое. Сейчас 11:30 утра, и, несмотря на то, что мимо проезжают машины, эти люди делают свое дело. Это происходит перед рестораном», - посетовал он.

Местная полиция подтвердила, что им известно о видеозаписи, и сейчас они анализируют изображение, чтобы идентифицировать причастных к этому лиц.

Власти также заявили, что за последние недели поступило несколько подобных жалоб и пообещали усилить полицейское патрулирование в этом районе.

Расследование снятого материала продолжается.

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