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ПРОБЕЖАЛА ЧЕРНАЯ КОШКА ⟩ Эстонский певец Танель Падар не пригласил сестру на свадьбу: в чем причина вражды?

Limon.ee
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Герли Пармас (Падар) и Танель Падар
Герли Пармас (Падар) и Танель Падар Фото: Konstantin Sednev / Remo Tõnismäe

В течение последнего месяца люди гадают, что происходит между Герли (43) и ее младшим братом Танелом Падаром (42). Одни обратили внимание на странное поведение Герли на гала-премии журнала Kroonika, другие заметили, что Герли не видно на свадебных фотографиях Танеля и Лаурен.

«Герли Пармас (она же Падар) не была на свадьбе своего брата Танеля, почему?» и «Просто интересно: известно ли, присутствовала ли Герли Падар на свадьбе своего брата или они до сих пор враждуют? На фотографиях Герли нигде не было видно. Что у них за непреодолимая ссора, что они не общаются друг с другом?» Это примеры писем, отправленных на почту портала Elu24.

Однако первый намек на якобы плохие отношения между сестрой и братом редакция получила в начале июня, вскоре после торжественного вручения развлекательной премии Kroonika. «Неужели Танель и Герли Падар не ладят? Никто в Инстаграме больше не следит друг за другом. А интервью, которое Герли дал на гала-премии, было немного странным», - говорилось в письме.

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