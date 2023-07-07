ПРОБЕЖАЛА ЧЕРНАЯ КОШКА ⟩ Эстонский певец Танель Падар не пригласил сестру на свадьбу: в чем причина вражды?

«Герли Пармас (она же Падар) не была на свадьбе своего брата Танеля, почему?» и «Просто интересно: известно ли, присутствовала ли Герли Падар на свадьбе своего брата или они до сих пор враждуют? На фотографиях Герли нигде не было видно. Что у них за непреодолимая ссора, что они не общаются друг с другом?» Это примеры писем, отправленных на почту портала Elu24.