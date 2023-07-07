В течение последнего месяца люди гадают, что происходит между Герли (43) и ее младшим братом Танелом Падаром (42). Одни обратили внимание на странное поведение Герли на гала-премии журнала Kroonika, другие заметили, что Герли не видно на свадебных фотографиях Танеля и Лаурен.
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ПРОБЕЖАЛА ЧЕРНАЯ КОШКА ⟩ Эстонский певец Танель Падар не пригласил сестру на свадьбу: в чем причина вражды?
«Герли Пармас (она же Падар) не была на свадьбе своего брата Танеля, почему?» и «Просто интересно: известно ли, присутствовала ли Герли Падар на свадьбе своего брата или они до сих пор враждуют? На фотографиях Герли нигде не было видно. Что у них за непреодолимая ссора, что они не общаются друг с другом?» Это примеры писем, отправленных на почту портала Elu24.