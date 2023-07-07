Пуэрториканский певец и актер Рики Мартин расстался со своим мужем, шведско-сирийским художником Джваном Йосефом после шести лет брака. Об этом пара заявила 6 июля в комментарии таблоиду People.
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
В планах экс-супругов – сохранить здоровые дружеские отношения, чтобы вместе воспитывать детей.
Заявление о разводе прозвучало спустя год после того, как Мартин выиграл дело против своего 21-летнего племянника, который обвинил его в домогательствах, а затем отозвал иск. Если бы родственник певца этого не сделал, Мартину по законодательству Пуэрто-Рико грозило бы до 50 лет лишения свободы за инцест.
Рики Мартин родился 24 декабря 1971 в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.
Мартин и Йосеф начали встречаться в апреле 2016 года, в ноябре того же года они объявили о помолвке. В январе 2018-го пара сочеталась браком. У них есть дочь Люсия (2018) и сын Ренн (2019). Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в 2008 году ему родила суррогатная мать, пишет gordonua.com.