Абсолютно голая Хайди Клум опубликовала снимок из спальни

Кажется, Хайди Клум в свои 50 лет совершенно счастлива.

Востребованная в карьере модель замужем за молодым, и явно влюбленным в нее музыкантом, она великолепно выглядит и не собирается сдаваться годам.

Хайди сумела сохранить стройную фигуру и не упустит случая похвастаться своими моложавыми формами.

В ее Инстаграме то и дело появляются провокационные снимки, на которых Клум предстает или едва одетой, или вовсе обнаженной.

Кажется, красотка прекрасно понимает, какое впечатление ее обнаженное тело производит на аудиторию поклонников.

На это раз Хайди снялась в гостиничном номере, только что встав с постели.

Обнаженная артистка едва прикрылась простыней, демонстрируя все, чем ее так щедро наградила природа.

При этом комментарии к записи Клум предусмотрительно отключила на случай, если какой-нибудь бестактный пользователь решит испортить ей настроение неуместным высказыванием.

Но даже не имея возможности высказать свое мнение, подписчики Хайди засыпали ее пост лайками, продемонстрировав ей свою любовь и поддержку.