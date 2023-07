Устройте себе самый романтический вечер этого лета - британский певец Калум Скотт едет в Таллинн!

Ингер - самобытная певица и автор песен, хорошо известная местной публике как по конкурсу Noortebänd, так и по участию в Eesti Laul. Эта артистка делает качественную поп-музыку, задавая слегка альтернативный тон. Как правило, все, кто впервые слышат хиты артистки, тут же влюбляются в ее творчество.

Калум Скотт (34) - британский певец и автор песен. В 2015 году он приобрел известность благодаря участию в популярном телевизионном шоу Britain's Got Talent, более 375 миллионов просмотров на YouTube. Позднее, в качестве сингла, он выпускает свою версию хита певицы Робин Dancing On My Own, который занял второе место в UK Singles Chart и стал самой продаваемой песней сезона в Великобритании, более миллиарда прослушиваний на Spotify. В 2018 году совместно с Леоной Льюис выпустил сингл You Are the Reason, этот трек вошел в первый альбом Скотта Only Human, выпущенный в 2018 году.

Калум Скотт Фото: IMAGO/Frederic Kern

В 2017 году он провел тур в США и выпустил сингл You Are the Reason. Также в этом же году, он начал работать над своим дебютным альбомом Only Human, который был впоследствии выпущен в 9 марта 2018 года. Релиз новой версии You Are the Reason произошел перед выходом альбома в начале 2018 в качестве коллаборации с Леоной Льюис, и которая была ими исполнена на The One Show в феврале 2018.

Мировое турне Bridges World Tour в Эстонии знаменует выход второго альбома артиста Bridges. По словам Скотта, в песни второго альбома он вложил свои самые личные переживания, чтобы помочь слушателям отождествить себя с темами песен и таким образом проработать свои чувства. В альбом вошли такие композиции, как минималистичная фортепианная баллада Biblical, написанная Джеймсом Бэй, триумфальная Rise, которая вдохновляет на позитив и мотивацию продолжать борьбу, и If You Ever Change Your Mind, необычайно бодрящее размышление о разрушенных любовных отношениях. По словам Скотта, самая приятная часть его работы как певца - это исполнение значимых песен на концертах и наблюдение за тем, что эти истории значат для поклонников.