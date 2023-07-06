Покупатель негодует: мой водонепроницаемый телефон отказываются менять по гарантии

«Мне сказали, что повреждения в результате контакта с жидкостью не покрываются гарантией, даже если телефон водонепроницаемый», - говорит Антон (владелец телефона, повредившегося от воды), который разочарован условиями гарантии. Руководитель отдела коммуникации и пресс-службы компании Telia сообщил редакции, что присвоенный телефону рейтинг водонепроницаемости не означает, что устройство можно использовать для беспорядочного купания в различных водоемах, пишет Elu24.
«У меня телефон OnePlus 10 Pro, который разрекламирован как водонепроницаемый. В выходные я ходил на греблю, и в телефон попала вода. Вскоре после этого я заметил, что камеры внутри намокли, а датчик отпечатков пальцев не работает», - рассказывает Антон, который затем отправился в представительство Telia в Ülemiste, чтобы сдать телефон по гарантии.