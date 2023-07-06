Покупатель негодует: мой водонепроницаемый телефон отказываются менять по гарантии

«У меня телефон OnePlus 10 Pro, который разрекламирован как водонепроницаемый. В выходные я ходил на греблю, и в телефон попала вода. Вскоре после этого я заметил, что камеры внутри намокли, а датчик отпечатков пальцев не работает», - рассказывает Антон , который затем отправился в представительство Telia в Ülemiste, чтобы сдать телефон по гарантии.

«Но там заявили, что повреждения в результате контакта с жидкостью не покрываются гарантией, даже если телефон водонепроницаем. Сказали, что IP68 обеспечивает водонепроницаемость только при определенных условиях, и они не могут быть уверены, что я их не нарушил», - говорит он, разочарованный условиями гарантии.