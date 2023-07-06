ВИДЕО ⟩ Блогер из Австралии нашла в сарае чемодан Louis Vuitton и узнала, что ее прапрадед – помощник Николая II

Кейт Ричи неожиданно для себя выяснила, что ее прапрадедушка был приближенным Николая II. Такой вывод блогер сделала, внимательно изучив содержимое сундука. Из документов следовало, что мужчина был белым эмигрантом, который бежал из России после революции. Она нашла редкие фотографии последнего российского императора, а также его письма. По семейной легенде Николай II даже подарил приближенному часы с яйцом Фаберже, в его владении находился особняк в Санкт-Петербурге.

Ричи обратилась к русскоязычным подписчикам, чтобы те помогли ей с переводом документов. Так, она узнала личность прапрадедушки - им оказался дворянин Александр Тецнер, который был чиновником в Министерстве внутренних дел и сыном статс-секретаря Государственной канцелярии. Император назначил Александра губернатором Олонецкой губернии, но в связи с февральскими событиями прошлого века тот так и не вступил в должность.