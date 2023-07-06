Австралийская тиктокерша Кейт Ричи решила помочь бабушке с уборкой и обнаружила в доме старый сундук. Изделие оказалось брендовым - от Louis Vuitton, но самое ценное находилось внутри. Девушка обнаружила документы времен царской России, старинные фотографии и другие артефакты, делится Стархит.
ВИДЕО ⟩ Блогер из Австралии нашла в сарае чемодан Louis Vuitton и узнала, что ее прапрадед – помощник Николая II
Кейт Ричи неожиданно для себя выяснила, что ее прапрадедушка был приближенным Николая II. Такой вывод блогер сделала, внимательно изучив содержимое сундука. Из документов следовало, что мужчина был белым эмигрантом, который бежал из России после революции. Она нашла редкие фотографии последнего российского императора, а также его письма. По семейной легенде Николай II даже подарил приближенному часы с яйцом Фаберже, в его владении находился особняк в Санкт-Петербурге.
@kaaattteeeeee Fanily history is CRAZY 😳 #russianrevolution #tsarnicholas ♬ original sound - Kate Ritchie ✨ ADHD MESS
Ричи обратилась к русскоязычным подписчикам, чтобы те помогли ей с переводом документов. Так, она узнала личность прапрадедушки - им оказался дворянин Александр Тецнер, который был чиновником в Министерстве внутренних дел и сыном статс-секретаря Государственной канцелярии. Император назначил Александра губернатором Олонецкой губернии, но в связи с февральскими событиями прошлого века тот так и не вступил в должность.
@kaaattteeeeee Replying to @royalit4 We’ve found two original photos of Tsar Nicholas II 😳 they’re both over 100 years old! #tsarnicholas #russianrevolution #theromanovs ♬ original sound - Kate Ritchie ✨ ADHD MESS
Тецнер считался погибшим, но благодаря сохранившимся бумагам Кейт удалось воссоздать его историю. Сначала мужчина отправил жену баронессу Ольгу Ребиндер вместе с сыном Сергеем в Китай, а затем отправился за ними. По пути в Харбин Александр потерял ногу. В конце концов семья осела в Новой Зеландии, где баронесса открыла первую православную церковь. Предположительные потомки Тецнера сейчас живут в Австралии, городе Брисбен.