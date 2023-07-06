СМОТРИ ⟩ Место действия – ресторан в Старом городе: в Таллинне вновь снимают остросюжетное кино

Вчера в ресторане Peppersack в Старом городе прошли съемки нового исторического фильма ужасов эстонского режиссера Марта Сандера «Странники смерти» (Surmarändurid - прим.ред.).

В фильме также снимается и сам Март Сандер. Он играет пожилого астролога, который начинает видеть связь между сверхъестественными явлениями и появлением кометы.

«Это захватывающая и немного кровавая история - честно говоря, самая кровавая из всех, что я когда-либо снимал», - говорит режиссер. «Хотя обычно я люблю снимать остросюжетные фильмы с небольшим составом, а в этом фильме много массовых сцен и съемок на улице», - добавляет он. Сценарий написали Линус Кордес и Трийн Леллеп.

«Странники смерти» - одна из новелл нового полнометражного фильма Сандера «Жуткие сказки-2», который выйдет на экраны осенью. Фильм «Жуткие сказки» вышел три года назад и был признан лучшей эстонской кинолентой в своем жанре на Хаапсалуском фестивале фильмов ужасов и фантастики.