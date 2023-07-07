Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля

Весы

Не все события оправдают ваши ожидания; элемент непредсказуемости в профессиональной деятельности затруднит решение тех задач, с которыми вы раньше справлялись играючи. А потому положитесь на свою способность импровизировать и не пытайтесь во что бы то ни стало сохранить привычную линию поведения. Велика вероятность приятных сюрпризов и подарков.

В личной жизни складывается ситуация, требующая от вас силы воли и уверенности в себе. Не ждите, что любимый человек сам догадается о ваших желаниях - пришло время не только заявить о них открыто, но и начать активно действовать. Многие поступки, совершенные вами сегодня, будут одобрены родственниками и друзьями, а некоторые даже позволят восстановить отношения, которые недавно казались безнадежно испорченными.

Скорпион

Вам улыбается удача - и не только она. Сегодня вы наверняка сможете привлечь внимание симпатичного вам человека, расположить к себе того, кто вам интересен. Прекрасный день для начала романтических отношений; звезды обещают предоставить вам достаточно возможностей для желанных перемен в личной жизни. Легко будет найти общий язык с иностранцами, для многих станет актуальным вопрос о смене места жительства.

Стабильность в профессиональных делах позволяет идти к цели, придерживаясь избранного пути. Пользуйтесь проверенными методами, не тратя время на эксперименты. Творческий поиск может показаться очень увлекательным, но наверняка отвлечет вас от решения насущных проблем.

Стрелец