ВИДЕО ⟩ Роман Костомаров сообщил о выписке из больницы и показал видео прощания с медиками: «Позади – 175 дней, впереди – вся жизнь»

«Позади - 175 дней… Впереди - вся жизнь... Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак. Огромная команда Коммунарки под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащила меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», - подписал кадры олимпийский чемпион.

Также Роман поблагодарил жену Оксану Домнину и своего брата, которые все это время ухаживали за ним в больнице. На прощание спортсмен сообщил, что выписывается в хорошем настроении и, очевидно, с боевым настроем. Его Роман уже продемонстрировал нам, публикуя кадры своих тренировок в больнице. Полная версия речи фигуриста перед командой медиков - на видео: