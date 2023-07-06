АНАРХИСТКА ⟩ Более 30 штрафов: знаменитая американская певица плюет на правила обращения с отходами

Тейлор Свифт, которая сейчас гастролирует по миру, находится на вершине своей популярности. Но ее отвратительное поведение застает власти Нью-Йорка врасплох, пишет Postimees Kodu.
Проблема заключается в отходах, которые Свифт не утилизирует должным образом. Корни этой ситуации уходят в далекий 2018 год, с момента которого ей было выписано уже 32 штрафа. Общая сумма таких штрафов составляет 3010 долларов. А учитывая, что Свифт зарабатывает примерно 13 миллионов долларов за один концерт во время гастролей, для нее это сущие копейки.
Свифт принадлежит трехэтажный таунхаус в Нью-Йорке. The Mirror сообщает, что инспекторы недовольны тем, как мусор складируется перед домом, и что он захламляет тротуар. Согласно документам, полученным The New York Post, территория перед домом Свифт в Трайбеке была завалена газетами, бутылками, картоном и салфетками. Газета добавляет, что содержимое пепельниц и пачки сигарет также были разбросаны по улице.
Человек, оказывающий услуги по выгулу собак в том же районе, рассказал NYP, что Свифт просто не волнует, что происходит с ее мусором, и суперзвезда сосредоточена на зарабатывании денег вместо того, чтобы выполнять свои обязательства.