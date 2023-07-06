АНАРХИСТКА ⟩ Более 30 штрафов: знаменитая американская певица плюет на правила обращения с отходами

Проблема заключается в отходах, которые Свифт не утилизирует должным образом. Корни этой ситуации уходят в далекий 2018 год, с момента которого ей было выписано уже 32 штрафа. Общая сумма таких штрафов составляет 3010 долларов. А учитывая, что Свифт зарабатывает примерно 13 миллионов долларов за один концерт во время гастролей, для нее это сущие копейки.

Свифт принадлежит трехэтажный таунхаус в Нью-Йорке. The Mirror сообщает, что инспекторы недовольны тем, как мусор складируется перед домом, и что он захламляет тротуар. Согласно документам, полученным The New York Post, территория перед домом Свифт в Трайбеке была завалена газетами, бутылками, картоном и салфетками. Газета добавляет, что содержимое пепельниц и пачки сигарет также были разбросаны по улице.