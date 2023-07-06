РАДОСТЬ В ГЛАЗАХ! ⟩ Неожиданная встреча с близким человеком в США осчастливила эстонскую виолончелистку

Приключения виолончелистки Сильвии Ильвес в Америке! Она дал три концерта в США, один из которых состоялся в Эстонском доме в Нью-Йорке.

В социальных сетях Сильвия поделилась, что была удивлена, когда неожиданно встретила в США свою младшую сестру, которая заметила посты Сильвии. «Она написала мне: "Серьезно? Ты правда здесь!" Это было так здорово, потому что мы довольно мало общаемся и очень редко видимся», - сказала Сильвия. По словам последней, она не видела свою сестру Глорию более полугода. «Это был один из лучших вечеров концертного тура!»

После этого сестры отправились на роскошную прогулку на яхте и на ужин. Естественно, Сильвия поделилась веселыми фотографиями с мероприятия в социальных сетях.

Сильвия сказала, что поездка была полна встреч с удивительными людьми и впечатлений. «Если бы мои дети не ждали меня дома, или если бы была возможность взять их с собой, я бы воспользовалась всеми возможностями и приняла бы все предложения, потому что здесь есть место, чтобы расправить крылья», - сказала Сильвия, отметив, что американское общество поддерживает художников из маленьких стран.