«Это была одна из лучших ночей концертного тура!» - говорит Сильвия Ильвес, которая неожиданно встретилась со своей сестрой в огромной Америке, пишет Elu24.
РАДОСТЬ В ГЛАЗАХ! ⟩ Неожиданная встреча с близким человеком в США осчастливила эстонскую виолончелистку
Приключения виолончелистки Сильвии Ильвес в Америке! Она дал три концерта в США, один из которых состоялся в Эстонском доме в Нью-Йорке.
В социальных сетях Сильвия поделилась, что была удивлена, когда неожиданно встретила в США свою младшую сестру, которая заметила посты Сильвии. «Она написала мне: "Серьезно? Ты правда здесь!" Это было так здорово, потому что мы довольно мало общаемся и очень редко видимся», - сказала Сильвия. По словам последней, она не видела свою сестру Глорию более полугода. «Это был один из лучших вечеров концертного тура!»
После этого сестры отправились на роскошную прогулку на яхте и на ужин. Естественно, Сильвия поделилась веселыми фотографиями с мероприятия в социальных сетях.
Сильвия сказала, что поездка была полна встреч с удивительными людьми и впечатлений. «Если бы мои дети не ждали меня дома, или если бы была возможность взять их с собой, я бы воспользовалась всеми возможностями и приняла бы все предложения, потому что здесь есть место, чтобы расправить крылья», - сказала Сильвия, отметив, что американское общество поддерживает художников из маленьких стран.
«Как многому научила эта поездка, открыла глаза и двери...! Вместо того чтобы смотреть фильмы, я предпочитаю превратить свою жизнь в фильм, и каким-то образом мне всегда удается это сделать», - признается она.