На четвертом или пятом месяце: у Миддлтон будет ребенок

Отцом в скором времени станет младший брат Кейт - Джеймс Миддлтон. Об этом сообщил сам будущий счастливый отец, опубликовав беременное фото своей жены Ализе с собакой. Судя по размеру живота, блондинка находится на четвертом или пятом месяце беременности.

«Мы очень взволнованы... Начало года было очень трудным после потери моей любимой Эллы (собака Джеймса, которая прожила с ним 15 лет и даже как-то спасла его от суицида - прим. ред.), но мы закончим год с самым драгоценным маленьким пополнением в нашей растущей семье».

Брат герцогини Кембриджской женился на француженке Ализе Тевене в сентябре 2021 года. До свадьбы пара несколько лет проверяла серьезность отношений. Ребенок станет у них первенцем, но кто это будет - мальчик или девочка, пока не уточняется.