LIMON LIVE ⟩ Танцовщица таллиннских ночных клубов откровенно о том, как работает их охрана

Устраивайтесь поудобнее, Эдгар и Света начинают новый летний выпуск, в котором вы узнаете много нового о ночной жизни Таллинна.

«Мы вместе с Sapronov Kutsub. Он организует вечеринки, а у меня девочки, которые танцуют на этих вечеринка, гоу-гоу, можно сказать так, - говорит о своей деятельности наша героиня Любовь Анирамас. - С артистами мы тоже выступаем на сценах, но сейчас в основном только в клубах танцы».

Любовь говорит, что на вечеринках сейчас больше не экономят. «Когда был коронавирус, тогда было туго», - вспоминает она и уверяет, что в тех клубах, где сейчас работает, всё хорошо.

Танцовщиц Любови Анирамас можно встретить в ночном клубе Paparazzi и Old Irish Pub в Таллинне.

После таких подробностей Света не могла не спросить, насколько хорошо обеспечивается безопасность выступающих. «Наша охрана - самая лучшая из охран. Они никого не подпускают. Кто-то хочет залезть на сцену и потанцевать вместе с нами, но такой возможности не дают клиентам. У нас всё позитивно. Если человек пьяный, то просто вызывают такси и отправляют домой. Нет конфликтов и агрессии. Все танцуют и веселятся».

По словам Любови Анирамас, кризис пока не сказывается на их деятельности, по выходных в клубах много молодежи.

Во время работы наша героиня подготавливает танцовщиц, выбирает костюмы, контролирует работу, а еще она также сама умеет шить.

Кроме того, ведущий Эдгар также рассказал, что тоже умеет шить. «Самое глобальное - сшил белую скатерть на стол», - сказал Эдгар Гергель.

Также с Любовью Анирамас мы сыграли в игру и задали ей вопрос о том, как называлась рубрика с психологом Кристиной Прониной на портале Limon.ee. Как думаете, ей удалось ответить?

Героиня выпуска обычно всегда работает тогда, когда другие отдыхают - ее рабочее время в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Любовь Анирамас раньше ходила в спортзал, на данный момент занимается лишь танцами и работает.