ФОТО ⟩ Члену Европарламента Марине Кальюранд придется все лето провести на костылях

На прошлой неделе политик перенесла операцию. «Мне заменили тазобедренный сустав правой ноги, и мне придется ходить с костылями до восьми недель, в зависимости от скорости заживления и восстановления», - говорит Карьюранд.

В публикации в соцсети она выражает благодарность как доктору Паулю Сандеру Ваху, так и персоналу ортопедического отделения Ида-Таллиннской центральной больницы. «Вы очень профессиональны, заботливы и добры. Было хорошо и безопасно находиться под вашим наблюдением», - сказала Кальюранд. «Ваша работа сделана, и то, что будет дальше, зависит от меня».