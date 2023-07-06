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ФОТО ⟩ Члену Европарламента Марине Кальюранд придется все лето провести на костылях

Limon.ee
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Марина Кальюранд
Марина Кальюранд Фото: Tairo Lutter

Депутат Европарламента Марина Кальюранд сообщает, что ей предстоит операция на тазобедренном суставе и впереди ее ждут до восьми недель с костылями, пишет Elu24.

«Это будет мое лето, по крайней мере частично», - написала в Facebook член Европарламента Марина Кальюранд, поделившись с подписчиками фотографией костылей, прислоненных к дереву.

На прошлой неделе политик перенесла операцию. «Мне заменили тазобедренный сустав правой ноги, и мне придется ходить с костылями до восьми недель, в зависимости от скорости заживления и восстановления», - говорит Карьюранд.

В публикации в соцсети она выражает благодарность как доктору Паулю Сандеру Ваху, так и персоналу ортопедического отделения Ида-Таллиннской центральной больницы. «Вы очень профессиональны, заботливы и добры. Было хорошо и безопасно находиться под вашим наблюдением», - сказала Кальюранд. «Ваша работа сделана, и то, что будет дальше, зависит от меня».

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