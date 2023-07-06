ФОТО И ВИДЕО ⟩ Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности

В шествии приняли участие также более 700 военнослужащих Королевского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил.

Чарльз III получил корону, скипетр и меч, которые являются частью королевских регалий Шотландии.

Отмечается, что корона из золота и серебра весом более 1,5 кг была изготовлена для короля Якова V. Он появился в ней впервые на публике в 1540 году.

Также на национальной благодарственной службе в соборе Святого Джайлза был представлен новый меч, названный в честь покойной королевы Елизаветы II.

После салюта в Эдинбургском дворце, запущенного из 21 пушки, королевская процессия вернулась во дворец Голирудхаус.

Завершением церемонии стал пролет группы самолетов Королевских ВВС «Красные стрелы».

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.