КРАСОЧНЫЕ СНИМКИ ⟩ Блестящие ночные облака над Эстонией представляли собой захватывающее зрелище: смотрим и восхищаемся

В минувшую среду за несколько минут до полуночи синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что на небе появились светящиеся ночные облака. «Все желающие могут наблюдать и фотографировать эти красивые облака в 23.55. Их очень много на небе», - сообщил он в социальных сетях.

Facebook быстро наполнился восхитительными фотографиями.

«Мне было грустно, что я не видел Северного сияния зимой, но светящиеся облака так прекрасны! Просто смотришь и восторгаешься», - написала женщина из Пярнуского уезда, поделившись с подписчиками чудесным снимком.

Светящиеся ночные облака можно было увидеть и ранним утром по всей Эстонии.

Светящиеся облака (полярные мезосферные облака) - это серебристые или электрически голубоватые облака со своеобразной структурой, напоминающей перистые облака, сквозь которые просвечивают самые яркие звезды. Голубизна обусловлена малым размером кристаллов льда, из которых состоят облака.

Серебристые ночные облака образуются в верхней части мезосферы и во время мезопаузы, когда температура опускается до -120 -140 градусов Цельсия. Свое название они получили благодаря тому, что их можно наблюдать, когда солнечная корона находится на 6-12, а в некоторых случаях и на 18 градусов ниже горизонта.