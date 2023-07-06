ВИДЕО ⟩ Грету Тунберг в Швеции арестовали за неповиновение полиции

В середине июня на юге Швеции в Мальмё группа экоактивистов пробралась в порт. Там участники акции пытались заблокировать танкеры с нефтью.

Стражи правопорядка требовали от протестующих разойтись, но те не послушались.

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные издания, именно после этого инцидента Тунберг предъявили обвинение.

По законам Швеции, девушке грозит крупный штраф или до полугода лишения свободы. Журналисты предполагают, что на этот раз активистка отделается штрафом.

@the.tiser Police carry Greta Thunberg from oil port protest in Swedish city of Malmo. #gretathunberg #climatechange #protest #malmo #sweden ♬ original sound - The Advertiser

Тунберг грозит до шести месяцев тюремного заключения, но прокурор Шарлотта Оттесен сообщила газете, что это обвинение обычно приводит к штрафу. Слушание в суде Мальмё назначено на конец июля.