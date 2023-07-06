ВИДЕО ⟩ Грету Тунберг в Швеции арестовали за неповиновение полиции

Шведской климатической активистке Грете Тунберг было предъявлено обвинение в «отказе подчиниться полиции» после акции, прошедшей в середине июня в порту Мальмё на юге Швеции, пишет Helsingin Sanomat.
В середине июня на юге Швеции в Мальмё группа экоактивистов пробралась в порт. Там участники акции пытались заблокировать танкеры с нефтью.
Стражи правопорядка требовали от протестующих разойтись, но те не послушались.
Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные издания, именно после этого инцидента Тунберг предъявили обвинение.
По законам Швеции, девушке грозит крупный штраф или до полугода лишения свободы. Журналисты предполагают, что на этот раз активистка отделается штрафом.
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Police carry Greta Thunberg from oil port protest in Swedish city of Malmo. #gretathunberg #climatechange #protest #malmo #sweden♬ original sound - The Advertiser
Тунберг грозит до шести месяцев тюремного заключения, но прокурор Шарлотта Оттесен сообщила газете, что это обвинение обычно приводит к штрафу. Слушание в суде Мальмё назначено на конец июля.
Тунберг было всего 15 лет, когда она впервые села перед шведским парламентом в августе 2018 года со своим плакатом «Школьная забастовка за климат». Днем проведения одиночного пикета школьницы была пятница. За несколько месяцев от Берлина до Сиднея, от Сан-Франциско до Йоханнесбурга молодые люди последовали ее примеру, что привело к созданию движения Fridays for Futurе («Пятницы ради будущего»), отмечает информационное агентство Belga. Молодая активистка, помимо участия в акциях протеста, регулярно обрушивается с критикой на политиков и правительства за их бездействие в вопросах климата. В конце марта она подвергла резкой критике «беспрецедентное предательство» мировых лидеров после публикации последнего отчета МГЭИК, группы экспертов ООН.