18-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 6 июля

6 июля в народе отмечается праздник Аграфены Купальницы, а церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Известно, что девушка отказалась от замужества ради Господа и посвятила себя служению ему. Во времена гонений христианку заточили в темницу и много пытали, однако отрекаться от веры она не стала. Бог в награду послал ей избавление. Но из-за полученных травм святая всё равно вскоре скончалась. Похоронили её в Сицилии, а рядом с гробом начали совершаться чудеса.

Чего ждать от 18-х лунных суток, 6 июля 2023 года

В 23:12 5 июля начался 18-й лунный день. Луна находится в третьей фазе и является убывающей. Стихия суток - Огонь. Он одновременно освещает путь и дает тепло, однако может и обжечь, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Предупреждает об осторожности и символ дня - хитрая обезьяна. А также не самые однозначные - лед и зеркало. Число, приносящее счастье, - девять, а цвета 18-х лунных суток - зеленый, изумрудный и малахитовый. Из камней следует выбрать опал, аметист, шпинель и белый агат. Этот день верннт нам вдоволь всего, что плохого мы причинили другим. И мало никому не покажется. Постарайтесь сегодня исправить ошибки и как следует взвесьте свои решения и поступки, настройтесь на хорошее и позитивное.

Что можно делать 6 июля 2023 года