Дата рождения покажет, какой кармический урок из прошлого вы отрабатываете в этой жизни

Если человек родился 21-го числа любого месяца любого года, он предал Родину. Кармический долг заставит этих личностей снова и снова находить проблемы и трудности в своей родной стране, часто не давая возможности иммигрировать. А если кто-то появился на свет 22-го числа, у него будет сложная карма, связанная с детьми. Почему? Это расплата за грехи прошлых воплощений, в которых человек был груб и жесток именно с подрастающим поколением. Не исключает нумерология отказа от собственных детей или использования их в рабском труде. Об этом рассказывает Валерия Лобода в своём профиле в «ТикТоке».