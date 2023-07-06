Стало известно, что батискаф «Титан» уже попадал в серьезную аварию: его починили не до конца

Сегодня по Сети уже расползлась информация о том, что корпус судна был сделан из просроченных материалов, а позже журналисты The Insider откопали интервью, в котором глава компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш рассказал об ударе молнии в 2018 году.

Повреждено, по его словам, было ровно 70 процентов батискафа. «К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар <…>, вероятно, вывел бы нас из строя <…>. Всего за несколько дней мы смогли заменить все эти компоненты», - заявил тогда он. Учитывая то, что судно так и не прошло ни одной сертификации и испытания для соответствующих погружений, есть теория, что после аварии до конца его так и не починили.