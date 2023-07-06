Римский Пантеон стал платным: готовьте денежки!

Также действует скидка для европейцев до 25 лет. Доходы от посещения памятника будут разделены между Министерством культуры (70%) и Римской епархией (30%). Вырученные средства в основном пойдут на содержание и реставрацию здания.

До сих пор вход почти во все храмы Рима был бесплатным, в том числе и в базилику Святого Петра, расположенную в стенах Ватикана. Но министр культуры ультраконсервативного правительства, пришедшего к власти в конце 2022 года, считает, что всему бесплатному для туристов должен быть положен конец. «Для американской семьи, которая тратит 10-20 000 евро на поездку в Италию, 20 евро за билет в музей вполне доступны», – заявил Дженнаро Санджулиано, когда музей Уффици во Флоренции объявил в начале года о повышении своих тарифов в чтобы смягчить рост счетов за отопление и электроэнергию.