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ВИДЕО ⟩ Рената Литвинова превратилась в Мэрилин Монро на показе Balenciaga в Париже

Limon.ee
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Рената Литвинова.
Рената Литвинова. Фото: ALESSANDRA TARANTINO

Рената Литвинова повторила образ Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» на показе Balenciaga в Париже.

Рената Литвинова уже не впервые принимает участие в показах Balenciaga. В этот раз актриса продемонстрировала элегантное макси в цвете сочной фуксии, которое дополняли театральные черные перчатки.

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