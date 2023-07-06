ВИДЕО ⟩ Рената Литвинова превратилась в Мэрилин Монро на показе Balenciaga в Париже

LimonЗвездыВИДЕО ⟩ Рената Литвинова превратилась в Мэрилин Монро на показе Balenciaga в ПарижеLimon.ee6 июля 2023, 12:30Facebook TwitterComments Рената Литвинова. Фото: ALESSANDRA TARANTINOРената Литвинова повторила образ Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» на показе Balenciaga в Париже.Рената Литвинова уже не впервые принимает участие в показах Balenciaga. В этот раз актриса продемонстрировала элегантное макси в цвете сочной фуксии, которое дополняли театральные черные перчатки.Facebook TwitterComments Ключевые слова модапарижпоказплатьедизайнерколлекциязнаменитостипоказ модBalenciagaмодный показрената литвиновафуксиякультовый образ Pекомендуем