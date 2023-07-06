ТРАГЕДИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ⟩ Сердце литовской матери остановилось через 14 часов после смерти ее ребенка

Скорая помощь приехала рано утром после получения сообщения о том, что пятимесячный младенец не дышит. Медики боролись за его спасение и доставили его в больницу, но позже его признали мертвым. 32-летняя мать была помещена в психиатрическое отделение той же больницы, где ей попытались помочь пережить утрату. Однако у женщины случилась остановка сердца.

На данный момент полиция проводит расследование. На слушаниях по делу о смерти маленького Кевина было рассмотрено заявление констебля Тайлера Лоу, который сказал: «Гостиная была крайне захламлена, по всему полу валялись коробки и игрушки. Мы услышали от медиков скорой помощи, что младенцу не хватало воздуха. Мы подошли к его матери Виктории, гражданке Литвы, чтобы все уточнить, но она сказала, что не понимает наш язык. Мы держались на некотором расстоянии. Она разговаривала по телефону с отцом ребенка, спрашивая: «Мой ребенок умер?». Потом она начала плакать. Мы поняли, что в 11 вечера она взяла ребенка к себе в кровать, они спали вместе. Потом женщина проснулась и обнаружила, что ее сын не дышит. Викторию доставили в больницу"ъ».