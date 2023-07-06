Сердце 32-летней матери перестало биться всего через 14 часов после того, как ее пятимесячный ребенок умер.
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ТРАГЕДИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ⟩ Сердце литовской матери остановилось через 14 часов после смерти ее ребенка
Скорая помощь приехала рано утром после получения сообщения о том, что пятимесячный младенец не дышит. Медики боролись за его спасение и доставили его в больницу, но позже его признали мертвым. 32-летняя мать была помещена в психиатрическое отделение той же больницы, где ей попытались помочь пережить утрату. Однако у женщины случилась остановка сердца.