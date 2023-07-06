Роковой укол и баня: Александр Жулин рассказал, что Роману Костомарову давали 2% на выживание

Полгода назад Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. По словам его тренера и коллеги Александра Жулина, недуг развивался незаметно и очень стремительно, пишет «Стархит».
В начале января текущего года Роман активно выступал в ледовых шоу и не обращал внимания на ухудшающее самочувствие. Многое, по мнению Александра Жулина, решил роковой укол.
«Могу сказать, что он очень позитивен. Основной его посыл - все вопросы буду решать через спорт. Он настоящий герой. Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Мне тогда сказали, что его шансы выжить - всего два процента. Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы он продолжать кататься, ему вкололи противовоспалительное. Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли.
Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния. А Роман такой человек - не выйдет кататься только при условии, что он уже умер. <…> 10 января он отметил окончание елок, где он участвовал. Была баня. Все это привело к болезни как снежный ком», - рассказал Жулин.
«Рома с юмором говорил несколько дней назад, что простудился. Вот такая простуда с ампутацией конечностей. Я сказал Ромке: самое главное, что ты жив. Мы не обсуждали ампутацию. Но он живой, он остался отцом своих детей, мужем Оксаны, которая ему помогает», - отметил Жулин.