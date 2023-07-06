Роковой укол и баня: Александр Жулин рассказал, что Роману Костомарову давали 2% на выживание

Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния. А Роман такой человек - не выйдет кататься только при условии, что он уже умер. <…> 10 января он отметил окончание елок, где он участвовал. Была баня. Все это привело к болезни как снежный ком», - рассказал Жулин.