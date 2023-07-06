ОТКРОВЕННОЕ ФОТО ⟩ 53-летняя Дженнифер Лопес в купальнике ошеломила подтянутым телом и пышным бюстом

Вместе с Беном Аффлеком и детьми американская певица и актриса отправилась в отпуск в Хэмптонс - элитный городок, в котором отдыхает элита и знаменитости.

В один из дней звезда решила провести время у бассейна и устроила фотосессию. В кадре она предстала в купальнике с интересной линией декольте, перфорацией и глубоким вырезом на спине. Ее образ завершила подвеска на шее с ее именем, толстые золотые серьги-кольца и брендовые солнцезащитные очки. Волосы она убрала в тугой пучок на затылке.

«Надеюсь все отлично провели время на этих выходных, наполненных любовью, весельем, вместе с семьей и друзьями», - отметила Дженнифер Лопес.

Помимо селфи она также опубликовала другие фото, показав одну из самых удачных поз для фотосессии на пляже или у бассейна. Звезда села на шезлонге, убрав ноги под себя, она прогнула спину, чтобы создать красивые женственные изгибы.

Накануне своего 54-летия выглядит Дженнифер Лопес превосходно и может похвастаться восхитительной фигурой, стройными ногами без целлюлита, подтянутой кожей, плоским животом и узкой талией.