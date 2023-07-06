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Умер актер, сыгравший герцога Бэкингема в «Трех Мушкетерах

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

Дата и место прощания с актером будет названа позднее, пишет Topnews.

В возрасте 82 лет скончался известный российский артист Алесей Кузнецов.

Об этом сообщил в пресс-релизе Театра имени Вахтангова, где актер служил.

Представители театра выразили соболезнования в связи с утратой заслуженного деятеля искусств России. Однако о причинах смерти ничего уточнять не стали. Лишь уточнили, что дата и место прощания с актером будет названа позднее.

Напомним, Кузнецов сыграл не менее 50 ролей в театральных постановках.

В кино самыми его известными ролями являются таксист в «Зеленом огоньке», Кирсанов-старший в «Отцах и детях» и герцог Бэкингем в «Д’Артаньян и три мушкетера».

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