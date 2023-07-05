«Сон – прибыльный источник дохода»: девушка спит в прямом эфире и зарабатывает миллионы в месяц

Amouranth (Кейтлин Сирагуса) в месяц зарабатывает почти два миллиона долларов США. Она получила огромную популярность, организуя трансляции своего отдыха. Однако именно трансляция того, как девушка спит - один из самых больших источников ее дохода.

Будучи в гостях у подкаста Iced Coffee, Кейтлин сказала: «Мотивы зрителей главным образом сексуализированные. Они думают: "Что случится, если она сейчас начнет снимать свой топик и забудет, что идет прямой эфир?».

Девушка признала, что некоторые из ее фанатов пугающие, но она получает «легкие деньги», поэтому удовлетворена занятием.

Она проводит трансляции и на сайте OnlyFans. Подсчитано, что в целом на OnlyFans Кейтлин до июня 2022 года заработала 33 миллиона долларов США, пишет Apollo.lv.