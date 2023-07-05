«Сон – прибыльный источник дохода»: девушка спит в прямом эфире и зарабатывает миллионы в месяц

Пользовательница стриминговой платформы Twitch под ником Amouranth рассказала, сколько она зарабатывает от прямых эфиров, во время которых она спит, пишет RUS TVNET со ссылкой на Apollo.lv.
Amouranth (Кейтлин Сирагуса) в месяц зарабатывает почти два миллиона долларов США. Она получила огромную популярность, организуя трансляции своего отдыха. Однако именно трансляция того, как девушка спит - один из самых больших источников ее дохода.
Будучи в гостях у подкаста Iced Coffee, Кейтлин сказала: «Мотивы зрителей главным образом сексуализированные. Они думают: "Что случится, если она сейчас начнет снимать свой топик и забудет, что идет прямой эфир?».
Девушка признала, что некоторые из ее фанатов пугающие, но она получает «легкие деньги», поэтому удовлетворена занятием.
Она проводит трансляции и на сайте OnlyFans. Подсчитано, что в целом на OnlyFans Кейтлин до июня 2022 года заработала 33 миллиона долларов США, пишет Apollo.lv.
Это не единственная необычная схема заработка, которая стала очень популярной среди зрителей. Amouranth также начала продавать воду из своей ванны.