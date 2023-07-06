Просто бизнес: клиенту придется дважды оплатить заказ в Bolt Food, чтобы получить недостающий в первом напиток

В прошедшее воскресенье, как раз в тот день, когда на Певческом поле проходил Молодежный праздник песни, читатель портала Limon.ee Павел сделал заказ из ресторана Aasiaköök через приложение Bolt Food, в который входили лапша, суп и маленькая Fanta за 2.20 евро. Ему доставили только еду, напитка в заказе не оказалось. «Курьер привез только еду, а по поводу напитка просто развел руками: "Это всё! Больше ничего нет". Вся еда в заказе острая, пить хочется, за окном льет дождь, поэтому бежать в магазин ну совсем не хочется. Если бы я хотел попить воды из-под крана, не заказывал бы "Фанту". Здоровее буду, конечно, подумал я. Но хочется какого-то решения», - пишет Павел.