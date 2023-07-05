Вещи, потерянные на Молодежном празднике песни и танца, ждут своих владельцев

По словам Стена Вейдебаума, руководителя по связям с общественностью Эстонского праздника песни и танца, найденные на площадках предметы в ближайшие дни будут доставлены в таллиннский офис фонда по адресу Пярнуское шоссе, 10.

«В течение недели мы будем распаковывать коробки с найденными вещами, сортировать их, фотографировать и размещать на сайте», - сказал он. «Но уже сейчас вы можете написать об утерянных вещах на leitud@laulupidu.ee».

Желательно, чтобы владелец потерянной вещи описал в своем письме, где он мог ее потерять, описал ее и ее особенности. «Лучше всего, если вы сможете прислать фотографию человека с потерянной вещью. Если такой возможности нет, поищите в Интернете фотографию похожего предмета, это тоже может быть полезно», - добавил Вейдебаум.

Если есть подтверждение, что потерянная вещь находится в офисе Эстонского праздника песни и танца, ее уже можно там получить.

Во время мероприятия в палатку потерянных вещей приносили всевозможную одежду, рубашки, толстовки, солнцезащитные очки, игрушки, бутылки с водой, дорожные подушки и обувь. Многие из потерянных вещей нашли своих хозяев во время праздника.

Ценные вещи, такие как кошельки, документы, техника, находятся в полиции: www.politsei.ee/et/leitud-esemed.

Узнать о своих вещах и забрать их можно в Ида-Харьюском полицейском участке.