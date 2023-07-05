Шикарная женщина: 60-летняя актриса Деми Мур показала фигуру в бикини

В подборку актриса также добавила видео. Она показала, как прыгает на надувном матрасе.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале «Главный госпиталь». Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма «Привидение», где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин «Непристойное предложение», «Разоблачение», «Стриптиз» и «Солдат Джейн».