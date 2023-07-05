Данилко пошутил о секрете молодости «мамы» Верки Сердючки

На фото Белоконь позирует в холодильнике, а Данилко пытается ее поцеловать.

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве, Украина. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.