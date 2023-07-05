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Данилко пошутил о секрете молодости «мамы» Верки Сердючки

Limon.ee
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Выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019 в Тель-Авиве, Израиль.
Выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019 в Тель-Авиве, Израиль. Фото: Sebastian Scheiner

Украинский шоумен Андрей Данилко разместил в Instagram фото, на которых запечатлен с украинской актрисой Инной Белоконь, которая играет роль матери его героини – украинской проводницы Верки Сердючки, пишет Гордон.

На фото Белоконь позирует в холодильнике, а Данилко пытается ее поцеловать.

«Секрет ее молодости», – подписал он фото.

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве, Украина. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Данилко и Белоконь находятся за границей с концертным туром. Первое выступление состоялось 19 мая в Таллинне.

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