ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Генеральный продюсер эстонского нацотбора на Евровидение покидает свой пост

«Каждый большой проект время от времени нуждается в переоценке и обновлении. Тем более, что Eesti Laul - это, с одной стороны, крупнейшее и важнейшее музыкальное шоу Эстонии, а с другой - ступенька перед Евровидением. Мы хотим встретить осень обновленными, а лето - лучшее время для анализа прошедшего сезона и предыдущих лет», - говорит Кармель Килланди, главный редактор развлекательного сектора компании ERR.

По словам Кармель Килланди, в ERR намерены пересмотреть проведение конкурса Eesti Laul и связанные с ним телепрограммы. В результате изменится формат проекта, а также его команда. Томи Рахула, который был генеральным продюсером Eesti Laul, с осени этого года покинет свой пост.

В среду Рахула объявил об этом в Instagram. «Ясно одно, что пять лет пролетели для всех так, как должны были пролететь. Приятно видеть, какой серьезный вклад я внес в такой большой телевизионный проект. Я был готов к тому, что всё когда-то заканчивается, а конкурс Eesti Laul готов к тому, чтобы осенью снова обновить его формат с новой командой. Я сам с нетерпением жду этого!» - пишет Рахула в посте в социальных сетях.

Генеральный продюсер Eesti Laul Томи Рахула Фото: Taavi Sepp

Что будет дальше? «Если посмотреть на предшественников, то на очереди Рийгикогу или Министерство культуры. На самом деле, уже несколько месяцев смотрю по сторонам, но пока не строю конкретных планов, потому что лето - это рок-н-ролл...» - сказал Рахула.