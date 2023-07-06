ФОТО И ВИДЕО ⟩ Уже 23 июля: организатор Бала цветов в Кадриорге Татьяна Тридворнова рассказала, почему в этом году будут входные билеты

Изюминка бала цветов - это конкурс цветочных платьев. И в этом году талантливыефлористы из многих стран мира будут соревноваться в умении проявить фантазию, создавая цветочные шедевры, и завоевать сердца жюри и зрителей.

Цветы - это улыбка создателя на Земле, как говорит Татьяна Тридворнова, их красота и долговечность сиюминутны. И цель флористов - запечатлеть эту красоту, остановив мгновение.

«Самый популярный вопрос, который мне задают вот уже много лет, - говорит Тридворнова, - сколько времени живет цветочное платье? Ровно столько, чтобы все успели упасть в обморок».

«Сегодня мы начинаем жить по цветочным часам, - уверяет Татьяна. - Мы посмотрим на них: который час? Время процветать. Мы желаем процветания нашей стране, прекрасному порталу Limon.ee- Мы делимся с другими нашей радостью, что Бал цветов продйет именно в Кадриорге. А сегодня мы устроили цветочную коронацию. Мне кажется, что каждую женщину может украсить цветочная корона».

Флористы Татьяна Тридворнова и Ахти Лира показали журналистам цветочный мастер-класс. Татьяна всем делала цветочные часы, которые указывают на время процветания в нашей жизни. Фото: Teэле Tooва

В обморок мы упадем все уже 23 июля в Кадриорге на Балу цветов. Впервые это мероприятие будет платным. Цена за вход на Бал цветов - 10 евро.

«Это жеалание зрителей, - объясняет организатор Бала цветов. - Зрители хотят комфорта, а не просто проходить мимо. И тот праздник, на который гости на Лазурном берегу смотрят за 1000 евро, наши горожане и гости столицы смогут увидеть за чисто символическую плату. Они будут сидеть на стульях, может, выпьют по бокальчику, по чашечке кофе».

Татьяна Тридворнова считает, что входные билеты придают особую статусность и шик: «Бал цветов в Кадриорге - самое правильное место для проведения такого уровня мероприятия».