ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МИЛЛИОНЕРОМ ⟩ Вилла совладельца Bolt сдается для отдыха: вы только загляните внутрь!

Сооснователь Bolt Мартин Виллиг Фото: Mihkel Maripuu

Несколько лет назад соучредитель компании Bolt Мартин Виллиг купил фермерский комплекс в Пивароотси. Теперь тот самый комплекс доступен для аренды через Airbnb.

«Сбегите в спокойный заповедник Пухту-Лаэлату на берегу моря. Это настоящий рай для орнитологов и любителей природы», - рекламируют виллу «Кадака», находящуюся на берегу моря.

За пребывание на вилле известного бизнесмена в выходные дни за одну ночь придется заплатить около 800 евро. В рабочие дни немного меньше - 600 евро за ночь.

Вилла с тремя спальнями располагается на участке земли площадью 30 гектаров. Здесь есть 36-метровая смотровая башня, частное поле для гольфа, площадка для игры в паддл, пляж и пристань для яхт. Разумеется, здесь также есть гидромассажная ванна и сауна. Частный пляж и пристань для яхт находятся всего в 200 метрах от дома.

Фото: Kuvatõmmis Airbnb

Среди невероятной природной красоты есть также овцы и шотландские быки породы хайленд. «Не стесняйтесь смотреть на них и болтать с ними, гуляя по саду, а если вы захотите их покормить, просто попросите у нас кусочек подсушенного хлеба», - советует Виллиг.