ПУТАНИЦА С ЗАПРАВКОЙ ⟩ Клиент утверждает, что АЗС прервала транзакцию, Olerex объясняет ситуацию

Вечером 10 июня Эйки заправил машину на Olerex в Икла. Сначала он вложил в автомат 100 евро, а затем еще 50 евро.

«Мы уже уезжали, когда по дороге я увидел, что по обеим транзакциям было дополнительно снято более пяти евро». Растерянный мужчина тут же позвонил по номеру телефона, указанному в чеке. «Если не посмотреть на чек, эти пять евро - подарок предприятию», - думает Эйки.

Фирма пообещала вернуть деньги. Однако, по словам Эйки, он не получил ни объяснений произошедшего, ни извинений, которых хотел. Вот как эта тема была поднята в Facebook: «Внимание! Так Olerex продает топливо на станции в Икла. Если не попросить вернуть деньги, у них будет хорошая прибыль».

Чеки за топливо. Фото: Erakogu

Лийз Леппик, выступающая от имени Olerex, объяснила, что клиент ввел деньги и начал заправку, но по какой-то причине он отпустил переключатель дозаправки до того, как было заправлено введенное количество. «Почему он так поступил, мы не можем прокомментировать. Возможно, бак был полон до того, как было залито указанное количество топлива», - предполагает Леппик.

Варианты заправки

Леппик объяснила, что существует два способа начать заправку на автоматической заправочной станции. В обоих случаях необходимо заплатить перед заправкой.

«Если клиент не знает точно, сколько литров вмещает бак, рекомендуется расплачиваться банковской картой. При оплате банковской картой на АЗС банк резервирует 150 евро до разрешения операции (то есть до начала заправки), а после заправки банк снимает с резерва сумму, превышающую стоимость операции», - объяснила Леппик.

Другой вариант - оплата наличными. Клиент вводит сумму в окно ввода наличных на заправщике, и аппарат выдает топливо на введенную сумму (клиент сам активирует заправочный пистолет).

«В случаях, когда клиент вводит больше наличных денег, чем фактически заправляет, у клиента есть возможность связаться с нашей службой поддержки и сообщить об этом», - отмечает Леппик. «Бухгалтерия проверит транзакцию, и деньги вернут на счет, указанный в выписке».