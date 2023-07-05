Не весь багаж добрался до Тарту: автобус Lux Express полпути ехал с открытым багажным люком

К счастью для автора публикации, ее сумка не вылетела из автобуса. «Черная сумка одного из пассажиров потеряна, улетела, так сказать...» - пишет она в посте. «Наверху написано Cosimax, и у сумки оранжевые углы, она может быть на дороге или в канаве. Вдруг кто-то увидит, найдет...» - надеется Лийна помочь попутчику найти его багаж. «Эта сумка лежала поверх других вещей, поэтому она соскользнула где-то на повороте. У владельца были слезы на глазах, сумка была полна вещей и сувениров, купленных в поездке», - рассказывает Лийна, добавив, что пассажир, потерявший сумку, вероятно, ехал в Тарту из Таллиннского аэропорта. «Я поняла, что он вернулся из поездки, да... но точно не знаю».