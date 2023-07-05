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Не весь багаж добрался до Тарту: автобус Lux Express полпути ехал с открытым багажным люком

Кристийна Рейманд
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Фото: Sille Annuk

«3 июля ехала на автобусе Lux Express из Таллинна в Тарту. Мы обнаружили, что багажный люк был открыт», - рассказывает Лийна, которая в понедельник находилась в автобусе, выехавшем из Таллинна в Тарту в 23:30, когда сумка одного из пассажиров вылетела из багажного отделения автобуса. Lux Express приносит извинения пассажирам, находившимся в автобусе, пишет Elu24.

«Мы обнаружили, что багажный люк был открыт. Неисправность электроники, вероятно. Он был открыт на всем пути до Адавере», - описывает Лийна, написавшая об этом инциденте в Facebook.

К счастью для автора публикации, ее сумка не вылетела из автобуса. «Черная сумка одного из пассажиров потеряна, улетела, так сказать...» - пишет она в посте. «Наверху написано Cosimax, и у сумки оранжевые углы, она может быть на дороге или в канаве. Вдруг кто-то увидит, найдет...» - надеется Лийна помочь попутчику найти его багаж. «Эта сумка лежала поверх других вещей, поэтому она соскользнула где-то на повороте. У владельца были слезы на глазах, сумка была полна вещей и сувениров, купленных в поездке», - рассказывает Лийна, добавив, что пассажир, потерявший сумку, вероятно, ехал в Тарту из Таллиннского аэропорта. «Я поняла, что он вернулся из поездки, да... но точно не знаю».

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