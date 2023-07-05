Звезда «Дикого ангела» 46-летняя Наталия Орейро снялась в провокационной фотосессии

Да и сейчас артистка не сдает: активно снимается в кино, участвует в социальных проектах и ведет блог в Инстаграме, но в заголовки мировых таблоидов попадает редко.

Повод нашелся после того, как Наталия поделилась на личной страничке пикантной фотосессией. Звезда надела алый брючный костюм без топа - вместо него грудь закрыли два стикера в форме сердец с пирсингом. Общественность зацепила даже не откровенность, а ее моложавая внешность. «Вы пьете кровь девственниц? Выглядите роскошно», - залюбовался один подписчик. «Наталия, вы совсем не меняетесь, не стареете, словно время замерло для вас», - добавил другой. Актрисе, кстати, в этом году исполнилось 46. Возраст сиротку Милагрос определенно только украсил.