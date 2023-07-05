Звезда «Дикого ангела» 46-летняя Наталия Орейро снялась в провокационной фотосессии

Даже у поколения, которое на застало «Дикого ангела», эта знаменитость на слуху. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в доковидные времена была частой гостьей в России, афишами с ее именем пестрили все крупные города страны, пишет Супер.
Да и сейчас артистка не сдает: активно снимается в кино, участвует в социальных проектах и ведет блог в Инстаграме, но в заголовки мировых таблоидов попадает редко.
Повод нашелся после того, как Наталия поделилась на личной страничке пикантной фотосессией. Звезда надела алый брючный костюм без топа - вместо него грудь закрыли два стикера в форме сердец с пирсингом. Общественность зацепила даже не откровенность, а ее моложавая внешность. «Вы пьете кровь девственниц? Выглядите роскошно», - залюбовался один подписчик. «Наталия, вы совсем не меняетесь, не стареете, словно время замерло для вас», - добавил другой. Актрисе, кстати, в этом году исполнилось 46. Возраст сиротку Милагрос определенно только украсил.