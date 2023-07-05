Cветский фотограф Ардо Кальюве отметил 10 лет совместной жизни со своей любимой. «Спасибо тебе за то, что создала со мной столько воспоминаний!» - поблагодарил Ардо в искреннем посте в социальных сетях.
ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ СНИМКЕ ⟩ Эстонский светский фотограф отмечает десятилетие совместной жизни с любимой
Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов, которые поженились в прошлом году, отмечают 10-ю годовщину совместной жизни.
«Спасибо тебе за то, что вместе со мной ты создала столько воспоминаний! Ты была очень надежным попутчиком во всех этих порой безумных приключениях. Ты терпела все мои долгие дни на работе и всегда ждала меня дома с хорошим настроением», - пишет Ардо в душевном посте в социальных сетях.
На своей странице в Instagram он также поделился с поклонниками несколькими милыми снимками, сделанными на протяжении многих лет.
Пара, которая была вместе 10 лет, обручилась в 2013 году в Таиланде. Свадьба состоялась в марте прошлого года в Schloss Fall в замке Кейла-Йоа.
Когда супруги отмечали первую годовщину свадьбы, Ардо сказал, что если и есть чему поучиться, так это тому, что нужно больше времени проводить вместе и путешествовать. «Вы можете работать, но если вы можете делать это вместе, то это еще лучше», - сказал он.