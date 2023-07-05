ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ СНИМКЕ ⟩ Эстонский светский фотограф отмечает десятилетие совместной жизни с любимой

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов, которые поженились в прошлом году, отмечают 10-ю годовщину совместной жизни.

«Спасибо тебе за то, что вместе со мной ты создала столько воспоминаний! Ты была очень надежным попутчиком во всех этих порой безумных приключениях. Ты терпела все мои долгие дни на работе и всегда ждала меня дома с хорошим настроением», - пишет Ардо в душевном посте в социальных сетях.

На своей странице в Instagram он также поделился с поклонниками несколькими милыми снимками, сделанными на протяжении многих лет.

Пара, которая была вместе 10 лет, обручилась в 2013 году в Таиланде. Свадьба состоялась в марте прошлого года в Schloss Fall в замке Кейла-Йоа.