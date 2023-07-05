Поматросил и бросил: психолог Лабковский объяснил, почему мужчина не звонит после секса

Специалист отмечает: на самом деле в подобные ситуации нередко попадают и сами мужчины, просто они реже рассказывают об этом. И проблема тут вовсе не в том, кто ждет звонка, пишет doctorpiter.ru.
Представьте, вы сходили на несколько свиданий с одним человеком. И вроде бы все хорошо: взаимная симпатия и притяжение есть, кажется, что вы родственные души, и уже можно думать, как назовете вашего ребенка и когда заведете собаку. Потом дело доходит до интимной близости… и вот ваш, казалось бы, идеальный партнер пропадает и перестает выходить на связь.
Знакомо? Почему так вообще происходит? Как не столкнуться с таким человеком? Об этом в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.
Как отмечает специалист, в такое положение нередко попадают не только дамы, мужчины тоже иногда страдают от того, что партнерша пропала после секса. Просто они реже об этом распространяются.
Нередко в таких ситуациях человек начинает винить во всем себя и искать причины, почему так случилось. Например, женщины после исчезновения партнера начинают думать, что показали себя слишком распущенными и доступными, а мужчины грустят и боятся, что их сочли плохим любовником. Такой анализ может сильно ударить по самооценке и подорвать уверенность в себе. Кроме того, в нем попросту может не быть смысла.
На самом деле в подобных ситуациях, как правило, все дело в партнере. Если человек шел на контакт, постепенно сближался с вами, проявлял активный интерес и потом резко пропал после секса, скорее всего, у него попросту ненадежный тип привязанности.
У людей с такой проблемой за плечами есть определенная травма, связанная с близостью. Когда-то их отверг человек, которому они доверяли. Иногда это могли быть папа или мама. После этого травмированный усвоил: подпустить кого-то слишком близко - значит причинить себе боль.
При этом сама по себе потребность в близости у них никуда не пропала. Именно поэтому они пытаются ее реализовать так, как могут. Но при появлении первых признаков эмоциональной привязанности такие люди пугаются и сердятся, поэтому они предпочитают отстраниться. Кстати, эти же люди обычно склонны выбирать максимально холодных, проблемных и недоступных партнеров. Они же нередко вступают в отношения с женатыми или замужними.
Что делать, если вы встретили такого человека? Не пытайтесь его вылечить, не думайте, что одна только ваша любовь растопит лед. Скорее всего, они еще быстрее постараются убежать. Поймите, дело тут не в вас и не в ваших достоинствах или недостатках.
Как не пострадать от такого человека? Защититься на все сто процентов никто не может. Михаил Лабковский сравнивает это с кирпичом: он порой может упасть кому-то на голову и от этого не застрахуешься. Если вы уже попали в такую ситуацию, отнеситесь к себе с сочувствием. Дайте время зарасти ранам и постарайтесь забыть о происшедшем.