Поматросил и бросил: психолог Лабковский объяснил, почему мужчина не звонит после секса

Представьте, вы сходили на несколько свиданий с одним человеком. И вроде бы все хорошо: взаимная симпатия и притяжение есть, кажется, что вы родственные души, и уже можно думать, как назовете вашего ребенка и когда заведете собаку. Потом дело доходит до интимной близости… и вот ваш, казалось бы, идеальный партнер пропадает и перестает выходить на связь.

Знакомо? Почему так вообще происходит? Как не столкнуться с таким человеком? Об этом в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

Как отмечает специалист, в такое положение нередко попадают не только дамы, мужчины тоже иногда страдают от того, что партнерша пропала после секса. Просто они реже об этом распространяются.

Нередко в таких ситуациях человек начинает винить во всем себя и искать причины, почему так случилось. Например, женщины после исчезновения партнера начинают думать, что показали себя слишком распущенными и доступными, а мужчины грустят и боятся, что их сочли плохим любовником. Такой анализ может сильно ударить по самооценке и подорвать уверенность в себе. Кроме того, в нем попросту может не быть смысла.