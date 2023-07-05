СПОРИМ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ Правда вас удивит: девять продуктов, которые вы ели неправильно всю жизнь

Дыня

Дыню часто рекомендуют есть отдельно от всего, не смешивая с другими продуктами, что, правда, плохо сочетается с запретом есть дыню на голодный желудок. На самом же деле наиболее полезным этот продукт становится во время приема жирной пищи. Дыня богата клетчаткой, и на Востоке ее часто подают после плова и других тяжелых блюд. Отмечают, что уже через четверть часа ощущение тяжести в желудке проходит, как после приема таблеток. На самом деле в дыне содержатся растительные ферменты, подобные папаину из папайи и бромелайну из ананаса, способные ускорить переваривание белка, отсюда и возникает этот эффект.

Киви

Если срезать кожуру с целого фрукта, можно удалить слишком много мякоти, и получить лишь крошечный кусочек. Просто разрежьте фрукт пополам и вынимайте мякоть чайной ложкой, наслаждаясь насыщенным витамином С и другими полезными элементами продуктом. Кстати, в шероховатой кожице киви даже больше полезных элементов, чем в мякоти, так что если вы хотите получить ударную дозу витаминов, хорошенько потрите кожицу щеточкой, чтобы убрать с нее лишние волоски.

Клубника