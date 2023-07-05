Возможно, вы и не догадывались, что долгие годы чистили и ели эти продукты неправильно. Проверить себя предлагает marieclaire.ru.
СПОРИМ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ Правда вас удивит: девять продуктов, которые вы ели неправильно всю жизнь
Многие гастрономические впечатления может испортить какая-нибудь мелочь вроде косточки. Существует целый ряд продуктов, которые заставляют нас задуматься о том, почему их так трудно есть. Мы перечислим те, которые вы, вероятно, ели неправильно всю свою жизнь.
Орехи
Необработанные орехи отлично подходят для того, чтобы утолить голод, но перед их употреблением в пищу необходимо предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы извлечь пользу из всех содержащихся в орехах питательных веществ. В них содержатся лектины и фитиновая кислота, препятствующие правильному перевариванию продукта и тем самым уменьшающие количество усваиваемых питательных веществ (и, возможно, даже вызывая раздражение в кишечнике). Чтобы уменьшить содержание антипитательных веществ в орехах, рекомендуется замочить их в воде и высушить перед употреблением. Орехи пекан, грецкие орехи и арахис стоит замачивать в течение 12 часов, миндаль и макадамию - в течение 7 часов, а кешью - не более чем 4-6 часов. После замачивания нужно высушить орехи в духовке при температуре около 70°C или в дегидраторе.
Семена льна
Семена льна - замечательный продукт, который способствует снижению риска развития рака, инсульта и сердечных заболеваний. Но если вы используете в готовке цельные семена, а не измельчаете их, то вы не получаете максимальной отдачи от этого мощного растения, содержащего много клетчатки, лигнаны и омега-3. Поэтому рекомендуется измельчать семена льна в кофемолке и съедать их сразу, либо хранить измельченные семена льна в холодильнике недолгий период, потому что в противном случае они становятся токсичными.
Яйца
Очистка вареных яиц от скорлупы может быть менее утомительной задачей, если довериться пищевой соде. Добавление чайной ложки пищевой соды в воду для приготовления яиц насыщает их щелочнами, что помогает ослабить связь между яичными белками и скорлупой. Вы можете высыпать пищевую соду в кастрюлю после того, как погрузите яйца.
Бананы
Существует немало способов избавить мякоть банана от кожуры. Свой собственный есть даже у британской королевы. Но в данном случае фокус не в том, как очистить банан, а в том, как правильно его есть. Диетологи и тренеры не рекомендуют есть бананы в чистом виде: обязательно сочетайте этот продукт с каким-нибудь источником жира, например, с миндальным маслом. Все потому, что жир помогает усваивать высокое содержание сахара во фруктах, которое в банане просто зашкаливает. Поэтому чиа так часто встречается во фруктовых боулах и смузи.
Салат
Любые листья салата, от рукколы и радичио до айсберга, сами по себе - великолепное блюдо, но мало кто знает, что добавление жира при употреблении зелени не только делают блюдо вкуснее, но и способствуют получению гораздо большей пользы из зелени. Лютеин, ликопен, бета-каротин становятся более доступными организму в соседстве с орехами, авокадо и другими источниками жира.
Гранат
Мало кто любит вынимать по зернышку из граната. Чтобы избавить пальцы от трудоемкого и низкопроизводительного процесса, разрежьте фрукт пополам и осторожно постучите по обеим половинкам тыльной стороной деревянной ложки. Вы тут же увидите, как семена выпадают.
Дыня
Дыню часто рекомендуют есть отдельно от всего, не смешивая с другими продуктами, что, правда, плохо сочетается с запретом есть дыню на голодный желудок. На самом же деле наиболее полезным этот продукт становится во время приема жирной пищи. Дыня богата клетчаткой, и на Востоке ее часто подают после плова и других тяжелых блюд. Отмечают, что уже через четверть часа ощущение тяжести в желудке проходит, как после приема таблеток. На самом деле в дыне содержатся растительные ферменты, подобные папаину из папайи и бромелайну из ананаса, способные ускорить переваривание белка, отсюда и возникает этот эффект.
Киви
Если срезать кожуру с целого фрукта, можно удалить слишком много мякоти, и получить лишь крошечный кусочек. Просто разрежьте фрукт пополам и вынимайте мякоть чайной ложкой, наслаждаясь насыщенным витамином С и другими полезными элементами продуктом. Кстати, в шероховатой кожице киви даже больше полезных элементов, чем в мякоти, так что если вы хотите получить ударную дозу витаминов, хорошенько потрите кожицу щеточкой, чтобы убрать с нее лишние волоски.
Клубника
Обращаясь с этой ягодой не спешите отрезать плодоножку ножом, ведь в итоге вы потеряете добрую половину плода! Лучше возьмите полую соломинку, протолкните ею плод снизу вверх и избавьтесь от более мелкого фрагмента. Кроме того, некоторые специалисты утверждают, что цельная клубника содержит на восемь-двенадцать процентов больше витамина С, чем нарезанная, а это еще один аргумент в пользу того, чтобы отложить нож.